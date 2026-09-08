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Preocupa la salud de La Chiqui

Se supo cómo pasó la noche Mirtha Legrand en plena internación y qué dicen sus estudios

Por Redacción

La periodista Mercedes Ninci reveló una serie de datos al respecto de cómo fue la noche de Mirtha Legrand en plena internación y qué dicen sus estudios realizadas en el sanatorio Mater Dei.

Según la mencionada periodista radial, Mirtha Legrand pasó la noche en la sala 307 del Sanatorio Mater Dei: "Se encuentra de buen ánimo, sin fiebre  y está fuera de peligro".

Asimismo, señaló que de no existir contratiempos, la Diva "abandonaría la clínica mañana para regresar a su hogar".   

Por último, recordemos que, Debido a esto, se ausentó de la grabación de su clásico programa y fue reemplazada en la conducción por su nieta, Juana Viale.

Allí, los profesionales decidieron su ingreso a la clínica para tener mayor control sobre su evolución y completar estudios médicos, dado su cuidado especial por la edad.

Por su parte, su familia agradeció las muestras de afecto y se espera un nuevo parte médico oficial

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