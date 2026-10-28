Se supo: qué ocultó Ortega y desató la furia de Julieta Prandi

La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ocurrida apenas 27 días después de haber dado el “sí”, sumó esta semana sus capítulos más oscuros y escandalosos. Tras seis años de noviazgo, lo que parecía el sello definitivo de una historia de amor se desmoronó en menos de un mes.

El punto de quiebre definitivo salió a la luz cuando Yanina Latorre expuso las capturas de pantalla de los mensajes directos que la modelo descubrió en el teléfono del músico. Según contó, Prandi comenzó a sospechar de ciertas conductas de Ortega y decidió revisarle la cuenta de Instagram. Allí descubrió una serie de interacciones ocultas entre su flamante marido y la joven modelo y cantante Josefina Lynch.

“NO VUELVAS A CASA”

De acuerdo con las versiones, el contacto entre Ortega y Lynch se inició en secreto el pasado lunes 5 de octubre. El cantante optó por omitir este vínculo, justificando los posteriores encuentros bajo la fachada de un “proyecto laboral” estrictamente musical. Sin embargo, la tensión estalló cuando Prandi supo el alcance real de las citas: tres jornadas completas de encierro en el estudio de grabación que el músico posee en Chacarita.

“Cuando Julieta ve eso (en los chats), le escribe a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó y lo bloquea de todos lados”, detalló Latorre. El ultimátum incluyó una directiva letal para el cantante: “No vuelvas a casa porque no entrás más”.

Prandi no se limitó a las palabras: aprovechó un viaje de desconexión a Brasil junto a su círculo íntimo para cambiar las cerraduras de la vivienda familiar y dejar fuera de la propiedad las pertenencias de Ortega.

“Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar. Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”, había dicho Julieta al regreso de su viaje, detallando por qué tomó la firme decisión de romper su matrimonio.

Pero cuando parecía que la polémica se estancaba en la clásica figura de la “tercera en discordia”, Martín Salwe elevó la apuesta en “SQP” e introdujo la versión más explosiva de la semana. De acuerdo con el panelista, los tres días de aislamiento en el estudio de Chacarita involucraron a un miembro más de la familia Lynch. El rumor escaló cuando se sugirió la presencia de Tita, hermana de Josefina, abriendo paso a la versión de un presunto trío sexual.

EL DESCARGO DE JOSEFINA LYNCH

Ante la repercusión, Josefina Lynch utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente las acusaciones: “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, aseguró.

Además, Lynch reclamó una disculpa pública y lanzó una frase lapidaria: “La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”.