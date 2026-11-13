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Se termina una era: Fox Sports cesará sus operaciones en Argentina el 31 de enero de 2027

La medida golpea a la programación local y a sus estudios en Palermo, a menos de un año de su última renovación de imagen

Por Redacción

En las últimas horas, una noticia sacudió al deporte argentino. El canal Fox Sports dejará de operar en Argentina el 31 de enero de 2027. La salida del aire coincide con el vencimiento de las condiciones de sublicencia que surgieron tras la compra de Fox por Disney.

La noticia golpea de lleno a una señal que en febrero había renovado su imagen, su programación y sus estudios. Según el periodista Pablo Montagna, los periodistas que trabajan en la señal fueron notificados del cierre a finales de enero del próximo año.

El vencimiento corresponde a las condiciones de sublicencia de contenidos deportivos. El origen está en la compra de Twenty-First Century Fox por Disney, dueña de ESPN, y en las exigencias que impusieron las autoridades argentinas para evitar que un solo grupo concentrara la oferta de canales deportivos del abono básico.

En 2022, la Secretaría de Comercio Interior aprobó el ingreso de Mediapro como parte de la desinversión exigida a Disney. La compañía quedó al frente de la marca y de los canales Fox Sports en el país.

Entre los programas más destacados que formaban parte de la grilla se encontraban Telemétrico, dedicado a la Fórmula 1; Manos Arriba, enfocado en el vóley; y Ojo al Caño, sobre fútbol femenino. Asimismo, se transmitían también encuentros de la Copa Libertadores y de varios países de Europa.

Además, la programación incluía una franja de emisiones en vivo de lunes a viernes, entre las 13 y las 21, desde estudios virtuales ubicados en Palermo.

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