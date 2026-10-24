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Pide respeto

“Se terminó” El comunicado de Ortega sobre Prandi

Por Redacción

Emanuel Ortega volvió a hablar de su separación y, esta vez, al igual que su ahora ex, lo hizo con un comunicado en sus redes sociales. “No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito intimo. Mucho menos si son dolorosas”, empezó el cantante.

Y siguió: “Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad. Y eso duele”.

En ese marco, fue contundente: “Mi vinculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas”, tiró, picante.

Y concluyó: “Pido respeto y comprensión, no sólo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”.

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