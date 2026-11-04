Se va armando la cartelera 2027: “Baraka”, presente

La cartelera teatral 2027 va asomando. Ayer se anunció que “Baraka” volverá a la cartelera porteña, esta vez, protagonizada por Martín “Campi” Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka, bajo la dirección de Jorge Suárez.

Esta comedia que promete combinar humor filoso, situaciones desopilantes y una mirada profunda sobre la amistad se podrá ver en el Multiteatro a partir del 8 de enero.

Con la producción de Espectáculos Gallo, Juan Manuel Caballe y Faroni Producciones, se trata de una historia sobre el paso del tiempo y todo aquello que los hombres no siempre se animan a decir.

“Baraka” cuenta la historia de cuatro amigos unidos por un código íntimo de amistad que ha sobrevivido al paso de los años, las diferencias y los distintos caminos que cada uno eligió recorrer.