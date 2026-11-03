Se viene la pelea del siglo: Wanda Nara estaría a punto de cumplir un sueño laboral de la China Suárez

Wanda Nara comenzó una nueva etapa en su carrera artística, ahora también es actriz.

Allí, su película con Agustín Bernasconi, "¿Querés ser mi hijo?", tuvo paso por los cines, no fue un éxito rotundo, pero tampoco un fracaso. Sin embargo, parece que su trabajo gustó porque se repetirá.

Lo cierto es que, "¿Querés ser mi hijo?" llegará a las plataformas de streaming. Según informaron en la tele, Prime Video compró su distribución para estrenarla y, de esta manera, todos sus usuarios podrán verla fuera de la pantalla grande.

Asimismo, Wanda Nara ya había confirmado su ingreso en ese mundo cuando contó que el reality que comenzó a grabar saldría por Disney, próximamente, donde podremos ver a su familia, sus hijos y su nvovio, Martín Migueles.

Pero, el gran salto lo daría próximamente, cumpliendo uno de los más grandes sueños de la China Suárez: trabajar en España.

"Filmará una nueva película en Madrid durante 5 semanas en marzo de 2027", señalaron desde la pantalla chica.

La China Suárez había contado, en algunas oportunidades, que siempre soñó con trabajar en el cine español. De hecho, pudo cumplirlo en 2021, cuando grabó con Álvaro Morte, "Objetos".

Por último, recordemos que, por esos días, se habló de que la China Suárez habría tenido intenciones de establecerse en Madrid.

En esa época, el Wandagate había estallado tras la historia que había subido Nara en sus historias de Instagram. Finalmente, la actriz no lo hizo y, hasta el momento, no le tocó volver a trabajar en España.