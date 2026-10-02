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¿Se volvieron a encontrar?: Amalia Granata fue vista en el hotel de Robbie Williams

Por Redacción

La estadía de Robbie Williams en Buenos Aires debido a los recitales que brindará en el Movistar Arena despertó un gran revuelo entre los fans. El artista se mostró cercano con su gente, salió del hotel en donde se hospeda y hasta les cantó a capella. Pero lo más llamativo de todo fue que Amalia Granata volvió a aparecer en el radar del artista.

Recordemos que en 2004, la ahora diputada saltó a la fama mediática luego de reconocer que había mantenido un affaire con el cantante británico, una historia que volvió a cobrar relevancia cuando ayer Granata fue captada ingresando en el Hotel Faena, lugar en donde se está hospedando Williams.

Según explicaron en TN Central, donde mostraron la imagen de Amalia ingresando al lugar, su estadía allí se debe a que tenía el cumpleaños de una amiga, que presuntamente sería la abogada Mariana Gallego.

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