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Seis meses del fallecimiento de Luis Brandoni: Robert De Niro le envió una carta de puño y letra a la esposa del actor 

Por Redacción

 A seis meses del fallecimiento del actor Luis Brandoni, su esposa Saula Benavente compartió una publicación en redes recordándolo.

Así, entre las imágenes, destacó una carta escrita de puño y letra del actor estadounidense Robert De Niro, quien hizo llegar sus condolencias al enterarse de la triste noticia.  

Saula mostró a sus seguidores una carta blanca dedicada a ella, en la que el actor lamentaba el retraso en enviar la nota. El papel tenía inscrito "Robert De Niro" en el centro. 

La misma decía: "¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia".

Y agregaba: "¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!".

Vale recordar que, Luis Brandoni y Robert De Niro compartieron una estrecha amistad de más de cuatro décadas, que nació durante un encuentro en Nueva York en 1986. Su estrecho vínculo quedó inmortalizado en Nada, la serie que protagonizaron juntos en Disney Plus.

Asimismo, con una serie de imágenes que retratan lo que fue su relación, Saula Benavente recordó con cariño a su pareja y reflexionó sobre su pérdida.

Luis Brandoni falleció el pasado 20 de abril a sus 86 años tras una internación producto de un accidente doméstico, del cual lamentablemente no pudo recuperarse.

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