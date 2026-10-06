Sello platense en los premios Martín Fierro de la Música

La primera edición de los Martín Fierro de Música tendrá fuerte presencia platense, con tres representantes de la Ciudad entre los nominados. Los tangueros Jorge Amiconi y Jorge Vázquez, ambos de extensa trayectoria, competirán nada menos que en la misma categoría, Mejor Artista de Tango, junto con Guillermo Fernández, Caro Minella y Los Reyes del Tango. A ellos se suma Él Mató a un Policía Motorizado, la banda nacida en La Plata y encabezada por Santiago Motorizado, que fue seleccionada entre los candidatos a Mejor Grupo/Banda.

En ese rubro, Él Mató tendrá una competencia cargada de nombres fuertes de la música argentina: Babasónicos, Divididos, Los Pericos, Turf, Airbag, Tan Biónica y Los Piojos. De esta manera, el rock y el tango aportarán el acento platense a la ceremonia que APTRA realizará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño y que marcará el debut de una nueva rama de los tradicionales premios Martín Fierro.

Entre los grandes protagonistas de las nominaciones aparece María Becerra, con siete candidaturas, seguida por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. La extensa nómina reúne además a figuras como Fito Páez, Charly García, Andrés Calamaro, Cazzu, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Duki y más.