Semana del Film Experimental: tres noches para mirar desde los márgenes

Hay un cine que no pasa por las grandes salas ni por las plataformas, que se revela a mano y que a veces nace para no ser visto más que por un puñado de personas. A ese cine le dedica tres noches la Semana 16 – Semana del Film Experimental de La Plata, que desde este jueves hasta el sábado se instala en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha. El ciclo, consolidado como espacio para estéticas no comerciales, propone este año una grilla que va de la alquimia fílmica ecológica a la memoria de grandes maestros y el rescate de archivos íntimos. Todas las funciones son a las 21.

La apertura de este jueves está dedicada a Azucena Losana (Ciudad de México, 1977), cineasta, fotógrafa y técnica de laboratorio que residió y produjo en el país, donde dejó una huella profunda en la comunidad audiovisual. Se verán alrededor de siete películas suyas, varias coproducidas entre la Argentina y México, con el estreno nacional de “Metaretratos” (2026) como plato fuerte. La película documenta el oficio que Losana ejerció en el laboratorio porteño Arcoiris Super 8, pero también registra una toma de conciencia: impactada por la toxicidad de los descartes químicos que terminaban en el Río de la Plata, se puso a investigar reveladores orgánicos y sustentables. A diferencia del resto de su obra, “Metaretratos” fue procesada con ese revelado botánico: Losana filmó especies de la zona, entre ellas el histórico ceibo de Plaza de Mayo, y después reveló esas imágenes con fórmulas hechas a partir de esos mismos árboles. El ceibo está en la pantalla y también en la química que lo volvió visible.

El viernes será la noche de mayor carga emotiva. El cineasta Luciano Zubillaga llega para presentar las películas de su madre, Elda Cerrato (1930-2023), artista visual ganadora del Premio Velázquez, con una obra que cruzó la geopolítica, el esoterismo y las cartografías críticas. Esos films llevan en su banda de sonido música de Luis Zubillaga, y el programa se completa con “Elda”, el ensayo audiovisual en el que Luciano reconstruye el universo materno.

La velada es también un homenaje a Luis Zubillaga, esposo de Cerrato y padre de Luciano. Compositor y director de orquesta, discípulo de Juan Carlos Paz, integrante del Instituto Di Tella y director del Teatro Colón, fue profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Allí formó en 1969, junto a Jorge Blarduni y Enrique Gerardi, el Grupo de Improvisación de La Plata (GILP), dedicado a la música experimental y al cruce entre el lenguaje musical y el cinematográfico: el grupo musicalizó películas de la vieja Escuela de Cine de Bellas Artes.

El cierre del sábado estará a cargo de la Filmoteca Narcisa Hirsch, con la presencia de su director, Tomás Rautenstrauch, que conversará con el público sobre el rescate y la digitalización de cintas guardadas en archivos privados.

El programa reúne cartas y diarios filmados en Super 8 por Narcisa Hirsch (1924-2024), madre del cine experimental argentino, junto a films de Rafael Maino, artista y restaurador radicado en Bariloche, vecino, amigo y frecuente protagonista de sus películas. Las cartas de Hirsch fueron concebidas para el ámbito privado; los rollos que Maino filmó a lo largo de su vida también permanecieron en la intimidad. La Filmoteca digitalizó ambos conjuntos y varias de las piezas son inéditas. En el camino apareció un hallazgo: en algunas películas de Maino aparecen Narcisa y el paisaje de Bariloche, como respuestas a aquellas cartas. Un diálogo epistolar que, en buena parte, nunca había llegado a una pantalla grande.