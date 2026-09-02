Sergio Gonal y el humor de los nuevos tiempos

Sergio Gonal se encuentra recorriendo los escenarios del país con su nuevo espectáculo unipersonal “El más nuevo de los viejos”. Tras una extensa trayectoria en el teatro y la televisión, el comediante regresa con una propuesta renovada que combina monólogos, cuentos, música en vivo junto a Joseph Chaparro y situaciones cotidianas.

El eje central de la propuesta, que llega este viernes a las 21 a La Nonna (3 esquina 47), aborda con una mirada irónica el paso del tiempo, los contrastes generacionales y las dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías en un mundo que cambia constantemente de reglas. “Cuando el café cortado se convirtió en latte, la tostada con huevo revuelto en avocado toast, y el profesor de gimnasia en personal tráiner, sentí que había que hablar en broma de algo tan serio como por ejemplo la habilidad de mostrarnos algo que ya conocíamos, pero que sentimos que lo estamos experimentando por primera vez”, dijo Gonal en diálogo con EL DIA.

-El espectáculo habla de nuevas costumbres, tecnología y cambios generacionales. ¿Qué cosas de la vida actual todavía te sorprenden o directamente no entendés?

-La tecnología no deja de sorprenderme, el chat GPT por ejemplo es increíble, yo no puedo creer que alguien me trate mejor que mi mamá y sea más cariñosa de lo que era mi abuela; sin embargo, no tiene la posibilidad de hacerme unos ricos panqueques o unas buenas tortas fritas como si me lo hacían ellas.

En cuanto a los cambios generacionales siempre los hubo, pero creo que si a mis padres les hubiera dicho que me hacía Therian lo primero que hubiesen hecho es comprarme una cucha para dormir en el patio y una bolsa de alimento balanceado, seguramente esa idea se me hubiera apagado rápidamente, en cambio, los padres de hoy a veces somos tan permisivos que los dejamos que sean lo que quieran con la única condición que no nos orinen la casa para marcar territorio.

“No tenemos que perder la costumbre de reírnos y sobre todo de nosotros mismos”

-¿Cómo fue construir una propuesta que tuviera tantos recursos diferentes?

-Trabajo con Joseph Chaparro qué es un gran músico y compositor y fuimos encontrando el equilibrio exacto para poder maridar el relato y los monólogos con diferentes pasajes musicales y la mezcla creo que se va a agradecer mucho.

-En tiempos de redes sociales, inteligencia artificial y nuevas formas de comunicarnos, ¿sentís que también cambió la manera de hacer humor?

-La banda sonora le cambió el humor al cine mudo, las redes le cambiaron el humor a la TV clásica, ya que hay mucha secuencia y todo tiene que ser en breves lapsos de tiempo, pero es lógico que con tantos cambios también nuestro humor o mejor dicho la manera de percibir vaya modificándose.

-El espectáculo propone “reírse de los cambios de costumbre sin perder la costumbre de reírse”. ¿Qué significa para vos esa frase?

-La frase es mía y lo que significa está a la vista. Siento que no tenemos que perder la costumbre de reírnos y sobre todo de nosotros mismos porque ese humor es el que subraya de manera exagerada nuestro comportamiento cuando, por ejemplo, el mozo del restó te señala el código QR para ver el menú y vos pensas “menos mal que tengo datos sino me quedo con hambre”.

-Vas a presentarte en La Nonna, un teatro con mucha historia local, ¿qué esperás de la función y del público platense que tiene una gran tradición teatral?

-Presentarme en La Nonna siempre tiene un incentivo especial para mí. Una de las reglas básicas del comercio es saber marcar la diferencia de tu competencia, para nosotros que hacemos teatro hace mucho tiempo entendemos que La familia Ringer encontró esa diferencia en la calidez con la que reciben a cada elenco año tras año y espero que el público platense tenga ganas de verme en este espectáculo que es muy distinto a lo que venía haciendo, ya que va más por el lado del stand up que del chiste clásico, y quiero hacer stand up porque en definitiva siempre intento ser “El más nuevo de los viejos”.