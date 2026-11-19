Sergio Lapegüe sorprendió en las últimas horas con una fuerte decisión que marcará su futuro en la televisión argentina. El periodista confirmó su salida temporal de la señal de A24, donde conducía un noticiero a la noche, y explicó las razones que lo llevaron a hacerlo.

“Estaba muy cansado, muy agotado, y hablé con las autoridades para parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios”, expresó el conductor que debutó en la señal en febrero y estaba al frente de Noche de noticias A24, de 22 a 23.

A su vez, aclaró que seguirá al frente de “Lape Club Social Informativo” en América TV y en “Atardecer de un día agitado” en La 100.

Asimismo, Lapegüe dejó en claro que volverá a la programación del canal en el próximo año: “Dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados”.

“Estaba haciendo 5 horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las 2, pero con el estómago lleno”, confesó sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

Finalmente, Lape señaló que ordenará su vida para retomar con su tercer trabajo en 2027. “Dormía mal, la pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo. Por lo tanto voy a ordenar los horarios y el año que viene volvemos a A24”.