Shakira regresó a España tras 8 años de ausencia

Shakira comenzó ayer una serie de 12 conciertos en Madrid, una residencia con la que pondrá punto final a su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”. La presentación también marca su regreso a los escenarios de España después de ocho años.

La cantante colombiana, de 49 años, se presentará en la capital española hasta el 11 de octubre, en un recinto especialmente construido para la ocasión. El denominado “estadio Shakira”, ubicado en el sur de Madrid, tiene capacidad para unas 50.000 personas.

Shakira comenzó su gira mundial en febrero de 2025, inspirada en su álbum “Las mujeres ya no lloran”, título que también remite a la canción que grabó junto a Bizarrap tras su separación de Gerard Piqué.

Durante el recorrido internacional, la artista protagonizó multitudinarios recitales gratuitos. En México reunió a unas 400 mil personas, mientras que en mayo convocó a cerca de dos millones en Copacabana, Río de Janeiro.

Su regreso a España ocurre después de varios años atravesados por su situación fiscal en ese país. En 2023 alcanzó un acuerdo con la Justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal y en mayo de 2026, una resolución judicial ordenó devolverle más de 55 millones de euros.