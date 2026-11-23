Dicen que las caderas no mienten. Los testigos de la tele española, al parecer, tampoco. En el programa “Vamos a ver”, varias personas aseguraron haber visto a Shakira y a Antonio de la Rúa besándose y en actitud más que cariñosa, y con eso alcanzó para que un rumor que venía cocinándose a fuego lento terminara de hervir.

Porque la colombiana venía sembrando pistas. Apenas terminó su residencia en Madrid, subió una foto en blanco y negro junto a su ex, con la cabeza apoyada en el hombro de él. No escribió una palabra sobre el argentino, pero no hacía falta: los fans ya estaban eligiendo el salón de fiestas. Por esos días también se despidió de sus seguidores españoles: “No puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño y no me quiero ir”.

Sobre el escenario fue más lejos y le habló a él directamente: “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”. Y remató con una frase que dejó a medio público haciendo cuentas: “Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

Amigo del alma, dijo. Lo que no aclaró es si los amigos del alma también se besan, como juran los testigos de Vamos a ver.

Para el público argentino, la historia tiene capítulo propio: el hijo del expresidente Fernando de la Rúa fue su pareja durante una década, mucho antes de que Gerard Piqué y la ruptura más facturada del pop entraran en escena.

Su entorno, igual, salió rápido a apagar el incendio. Consultado por ABC España, fue tajante: “Es todo falso”. Tres palabras que, en el universo Shakira, suelen ser apenas el preludio de la próxima canción.