“Siempre juntas, hijita amada”: el mensaje de Cris Morena a Romina Yan a 16 años de su muerte

A 16 años de la partida de Romina Yan, el recuerdo de la actriz sigue más vivo que nunca. Como ocurre cada 28 de septiembre, su madre Cris Morena compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales para homenajear a su hija en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Acompañando la publicación con imágenes, la productora dedicó unas profundas palabras que calaron hondo en sus seguidores y fanáticos de todo el país. “En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada”, escribió.

Además, cerró su dedicatoria rescatando una especial frase que solía compartir con Romina como lema de vida: “Somos lo que soñamos. ∞”.

Romina Yan falleció de manera repentina el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, dejando una huella imborrable en la televisión argentina y en varias generaciones que crecieron con sus personajes.

La publicación de Cris Morena no tardó en llenarse de miles de comentarios con muestras de cariño, mensajes de apoyo y homenajes de colegas del medio, amigos y admiradores. En ese marco, la comunidad digital volvió a unirse una vez más para abrazar a la familia y celebrar la memoria y el legado artístico de Romina.