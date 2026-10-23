Sigue la fiebre por BTS en La Plata: ¿Qué esperar de su segundo show?

BTS se presentó el miércoles por primera vez en la Argentina y lo hizo nada más y nada menos que en La Plata, logrando que la Ciudad viviera como nunca todo el furor del K-pop y de sus fans, las ARMY, que llenaron las inmediaciones del Estadio Único con su marcada impronta.

Esta noche, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook volverán para un segundo round y la expectativa sigue intacta. Como pasó en su día inaugural, se espera que las fans lleguen desde la madrugada a 25 y 32 para comenzar a hacer las filas y lograr un lugar privilegiado en el acceso.

El cronograma de cortes cerca al lugar será el preestablecido con restricciones de circulación en las intersecciones de calle 33, entre 21 y 25, para limitar la circulación hacia el estadio, además de cortes perimetrales en calle 26, entre 32 y 527, y en calle 20, entre 532 y 527. A estas medidas se sumarán interrupciones en las esquinas de 25 y 32, 25 y 532, 20 y 532, 520 y 25, 32 y 19, 19 y 33, 32 y 27 y 32 y 26. Asimismo, estará afectada la rambla de avenida 19, entre las calles 33 y 32.

¿Un ARMY más calmado?

Uno de los detalles que no pasó desapercibido para nadie durante el primer show fue el impacto real que tuvieron las fans locales en los miembros de BTS. Es conocido el fervor del público argento a la hora de interactuar en un recital y de demostrar su amor por una banda, en el Único esto se sintió con tanta fuerza que los ídolos del K-pop debieron detener en tres oportunidades el concierto.

En el mundo BTS y el de sus fans es bien sabido que el respeto por el otro es algo que la agrupación prioriza por sobre todo y siempre se pondera la idea del cuidado. Sin embargo, la emoción de las ARMY locales fue tal que terminó por impactar en el show.

Desde el escenario, la banda asiática intentó llevar tranquilidad a sus seguidores ante el desborde. Con el apoyo de traductores e imágenes en las pantallas gigantes del estadio aclararon que la función continuaría únicamente cuando los asistentes retrocedieran, facilitando así la labor de los equipos de seguridad y evitar cualquier tipo de inconveniente. Las ARMY respondieron de inmediato y el show fue la fiesta K-pop que todos esperaban.

¿BTS en el cine?

Uno de los detalles que trascendió en las últimas horas, es que debido a que las entradas para los tres shows de BTS en la Argentina se agotaron de inmediato, el último show en La Plata será transmitido por distintas cadenas de cine de Buenos Aires.

En la página oficial de BTS se encuentra el listado completo de salas y horarios para el show de mañana, el último de la banda coreana en nuestra y tierra.