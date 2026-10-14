Silvia Gómez bucea y canta nuevo repertorio

La cantante Silvia Gómez se presentará este viernes en La Maga Club de Arte con un nuevo repertorio de música popular argentina y latinoamericana. La acompañarán Hernán Ruiz Díaz en guitarra eléctrica y voz, Nicolás Marini en bajo y voz, y Lucas Muñoz en batería y voz. La propuesta incluye composiciones de autores contemporáneos que abordan problemáticas sociales, las luchas cotidianas, la búsqueda de dignidad y las distintas formas de violencia.

Con más de 30 años de trayectoria, Gómez plantea esta nueva etapa como una revisión de los contenidos del folclore argentino desde una perspectiva actual. “Realmente he debido replantearme qué quiero comunicar, pues desde mi niñez vengo viviendo y escuchando un folclore argentino muy masculino, del que sigo rescatando valores, pero que habla de un paisaje sonoro anterior y lejano”, explicó la cantante, de 65 años. El proyecto busca incorporar otras miradas y temáticas a las expresiones tradicionales de la música popular.

En el repertorio figuran “Pajarillo negro”, de Paz Court; “Un instante, fuego lento”, de Topo Encinar; “Botella en el mar”, de Teresa Parodi; “Milonga de Julio”, de Néstor Gómez; y “Descalza”, de la propia Silvia Gómez.