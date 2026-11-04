Sin filtro: Rial ninguneó a Fabbiani y aseguró que “nadie la quiere”

Jorge Rial volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones sobre el posible reordenamiento de América TV ante la venta de Mandarina a Grupo Octubre y, en particular, por sus críticas a Mariana Fabbiani.

Durante el lanzamiento de su nuevo canal de streaming, “Somos Ensalada Rusa”, el periodista se refirió a la venta de la productora y puso en duda el futuro laboral de la conductora

Rial también reconstruyó el episodio que habría rodeado las negociaciones entre Juan Cruz Ávila y Mariano Chihade, uno de los responsables de Mandarina. Según su relato, el empresario se habría enterado de la confirmación de la operación mientras mantenía una conversación con Chihade.

“Fue un quilombo”, resumió el conductor, quien sostuvo que lo que más molestó fue la supuesta falta de transparencia durante las conversaciones. Para Rial, la manera en que se habría llevado adelante el acuerdo generó un fuerte malestar dentro del canal.

LAS DURAS DECLARACIONES DE RIAL CONTRA FABBIANI

Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando el periodista habló de la situación de la conductora y de su continuidad en América. “Mariana Fabbiani es la que menos importa: no factura, no tiene rating y a América no le interesa. Es más, para América sería un alivio que ella se vaya. Nadie la quiere, ni el 9, ni América”, disparó.

Lejos de moderar sus dichos, Rial también cuestionó la relación entre la conductora y Chihade, y lanzó otra frase contundente: “Mariano Chihade y ella forman un matrimonio al que le encanta tirar mier... en toneladas hacia afuera y cuando esa mier... le vuelve, se ofende”.

El periodista consideró que la operación representa una deslealtad hacia América, al recordar que la productora creció a partir del espacio que el canal le brindó. “Mandarina crece y se hace fuerte cuando América le abre las puertas. Irse así es una traición y de esas que se pagan. Hay mucho enojo”, afirmó.

Las declaraciones de Rial durante estos últimos días reavivaron un enfrentamiento que el chimentero mantiene desde hace varios años con figuras como Fabbiani y también Yanina Latorre, a quien atendió a través de sus redes sociales, dejando entrever que también podría quedarse sin programa tras debutar en la conducción este 2026.