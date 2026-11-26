No encuentran paz. Julieta Prandi sigue en guerra judicial con la familia de su ex marido, a pesar de que la Justicia ratificara la condena de Claudia Contardi de 18 años y seis meses.

Ahora, es su ex cuñada quien inició un litigio legal por una "donación" que le hizo cuando se casaron.

"María José Contardi está llevando a la Justicia a Julieta Prandi porque pide que le devuelva 300 mil dólares que ella donó en vida a la pareja", señalaron en la tele.

Allí, se trata de un dinero que aportó, en 2017, para la casa en Martínez que se compraron juntos cuando se casaron.

Las razones del pedido de María José Contardi radican en que Julieta Prandi habría actuado con "ingratitud y hostigamiento". Su objetivo es que se revoque la donación que hizo y se le devuelva el dinero: "Señala la ruptura del vínculo familiar y la imposibilidad de ver a sus sobrinas, además de las denuncias penales contra la familia".

Vale destacar que, esta denuncia la encaró María José Contardi, pero también habría involucrado a Ezequiel Contardi, su sobrino e hijo de Claudio. El ex marido de Julieta Prandi continúa preso. Su nuevo abogado presentó otro recurso de apelación en octubre de este año, tras el rechazo de la Justicia.

Asimismo, Julieta Prandi no se mostró nada cómoda cuando la prensa le preguntó por este pedido de su excuñada y aseguró que no quiere hablar del tema. "Está en manos de la Justicia y está comprobado que tengo razón. Es parte de lo que viví durante seis años", manifestó.

"Tiene que ver con mi división de bienes y mi patrimonio, mi casa. Es sacarme más de lo que ya me sacaron", explicó Julieta Prandi. En cuanto a la actitud de su excuñada no se mostró sorprendida: "Estoy más que anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a todos sus manotazos de ahogado y lo que quisieron hacerme durante años".

"Mi patrimonio lo hice yo trabajando. No sé si del otro lado pueden decir lo mismo", lanzó Julieta Prandi. Por último, destacó que no piensa volver a tener vínculo con la familia Contardi.