Con la sexta temporada recién acabada, la séptima casi lista y la octava en rodaje, Apple TV anunció que “Slow Horses” tendrá novena y décima entregas, sin desvelar cuándo prevé estrenarlas.
Tampoco ha precisado quiénes seguirán en la ficción. Tan solo menciona que Gary Oldman continuará como protagonista de esta serie de unos espías cuanto menos particulares.
Ni cuál será el argumento, dado que hasta ahora la serie adaptaba la saga de novelas “Slough House”, de Mick Herron, pero la última publicada, “Clown Town”, es la utilizada para la octava temporada. Aunque el autor británico ya está trabajado en un nuevo libro.
Con sus cinco primeras temporadas, “Slow Horses” consiguió 23 nominaciones a los Emmy, de los que ganó tres.
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