“Slow Horses”: todo lo que se sabe del regreso de la mejor serie de espías de la tevé

Los caballos lentos vuelven al ruedo. Sucios, resentidos, mal vestidos y peor pagos, los agentes del MI5 desterrados a la Casa del Pantano que protagonizan “Slow Horses”, el éxito televisivo de Apple TV, son la antítesis exacta de James Bond, y por eso mismo se volvieron el mejor relato de espionaje de la tevé contemporánea. Esta vez hay una diferencia: los cazadores pasaron a ser la presa.

A continuación, repasamos todo lo que se sabe de una nueva entrega que comienza este viernes.

LA TRAMA

Por primera vez, una temporada adapta dos novelas de Herron en lugar de una: “En el país de los espías” (Joe Country) y “Slough House”, la sexta y la séptima de la saga. La historia arranca apenas después de la muerte de David Cartwright, el abuelo de River (Jack Lowden), y se dispara con un dato escalofriante: alguien está eliminando, uno por uno, a los integrantes de Slough House. No solo a los que están en actividad, también a los retirados. Para peor, sus legajos se esfumaron de los archivos del MI5.

Lamb y su tropa deben encontrar a los excolegas antes que los asesinos, esconderlos y esconderse, y averiguar quién ordenó la cacería. En el camino asoman operativos rusos, medios de ultraderecha, secretos enterrados y, cómo no, Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), que mete a todos en un juego mortal de represalias y venganzas.

MÁS OSCURA Y MÁS PESADA

Adam Randall, que ganó el Emmy por dirigir la cuarta temporada, volvió para hacerse cargo de esta y se involucró desde antes de que se armara la sala de guionistas. Su decisión fue bajar varios tonos: lentes anamórficos, una emulación de bleach bypass que lava los colores y un cielo permanentemente cargado. El resultado, dice, es una temporada más oscura y más pesada, pero no por capricho estético: River atraviesa el duelo, Catherine (Saskia Reeves) pelea con el alcoholismo y todos tienen algo grave encima.

Hasta Roddy Ho (Christopher Chung), el hacker insoportable que hacía de alivio cómico, sale golpeado de la trampa de miel de la quinta temporada y llega con algo parecido a la conciencia de que esto no es un juego. Gary Oldman, en cambio, resume su relación con el elenco en dos palabras: “Los extraño”.

LA SORPRESA

El trailer lo reveló en agosto: Olivia Cooke vuelve como Sidonie “Sid” Baker, el personaje al que le dispararon en la cabeza en la primera temporada y que todos daban por muerto. Los lectores de Herron lo veían venir; el resto, no.

“Durante muchísimo tiempo pensamos que Sid estaba muerta”, admitió Oldman. Cooke, que mientras tanto se volvió estrella global con “La Casa del Dragón”, contó que hubo rumores desde el primer día y consultas de disponibilidad durante años: “Estaba esperando mi momento porque me moría de ganas de trabajar”. Guardar el secreto, eso sí, le resultó imposible: cada vez que le preguntaban en qué andaba contestaba la verdad, y recién ahí caía en la cuenta.

También vuelve Hugo Weaving como Frank Harkness, el mercenario ex CIA que es, además, el padre de River. “Tanto Jack como Hugo querían llevarlo más lejos esta temporada”, adelantó la guionista Gaby Chiappe. Y se suma Lenny Rush (BAFTA por “Am I Being Unreasonable?”) en un papel que Apple mantiene en secreto.

EL CAMBIO DETRÁS DE CÁMARA

Will Smith —el británico, no el otro— escribió y produjo las primeras cinco temporadas, ganó un Emmy por eso y se fue al terminar la quinta. Su lugar lo ocupa Chiappe, veterana de “Shetland” y “Vera”. Oldman minimiza el temblor: nunca hubo un showrunner tradicional, sostiene, sino un equipo de productores creativos que jamás se movió. “La forma en que se hace esta serie es realmente colaborativa”, explicó. Cuando un periodista le preguntó si se notaba la ausencia, Oldman le devolvió la pregunta; le respondieron que se veía igual que siempre. “Ahí tenés tu respuesta”, cerró, entre risas.

EL VEREDICTO

Las primeras críticas son entusiastas. Diego Lerer escribió que la serie funciona como un equipo campeón, con cada pieza sabiendo exactamente qué hacer, y que a esta altura ya es “un clásico televisivo”. También avisa que el último episodio puede ser el más brutal y sombrío que la serie haya producido.

La séptima temporada ya está confirmada para 2027 y adaptará el libro “Bad Actors”. Los caballos lentos, contra todo pronóstico, siguen ganando.

CUÁNDO Y CÓMO VERLA

El estreno de la sexta temporada es este miércoles por Apple TV, con un episodio por semana hasta el 21 de octubre. Son seis capítulos de unos 45 minutos, la medida que la serie sostiene desde 2022 y que explica buena parte de su eficacia: nunca sobra nada. Apple, además, la volvió una cita anual, así que nadie necesita repasar tres años de trama para entender qué pasa.