Sofía Clérici continuaría bajo investigación en la causa que la vincula con Insaurralde

La modelo Sofía Clerici, vinculada al caso Yategate que involucra a Martín Insaurralde, podría continar bajo investigación, a pesar de que el mes pasado el juez federal Luis Armella dictó su sobreseimiento al no encontrar ninguna relación económica directa con el ex funcionario bonaerense.

Así, el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, ratificó oficialmente la apelación y solicitó que se revoque el sobreseimiento de la modelo para que continúen las averiguaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Iglesias se mantuvo en línea con sus pares Sergio Mola y Diego Velasco, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que sostienen que el peritaje contable "no es suficiente" para descartar la relación económica con Insaurralde y pidieron que se analicen todas llamadas telefónicas, los mensajes, los datos de geolocalización y el origen real de los 569.911 dólares secuestrados en su casa de Nordelta.

Asimismo, el fallo original del juez Armella ordenó enviar parte de la información patrimonial a los tribunales federales de San Isidro, donde se abrió otra investigación, pero acerca de sus bienes personales con el fin de determinar la legitimidad de sus fondos y propiedades de lujo.

Por su parte, Clerici sostuvo, ante la justicia, que sus ingresos provenían de su trabajo autónomo como "acompañante de viajes durante 20 años", declaración con la que pretendió despegarse del hecho que la podría unir con los fondos públicos de Insaurralde.

Hasta este momento, la decisión sobre si la modelo queda formalmente reincorporada a la causa principal está en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver si acepta el planteo o no de los fiscales.