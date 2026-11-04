Sofía Jujuy confesó el escalofriante episodio paranormal que transitó con su abuela fallecida

Desde libros que caen solos hasta extrañas señales en la televisión. Sofía "Jujuy" Jiménez vivió una escalofriante noche de misterio junto a su madre y su hermana Pilar y lo contó en un Streaming.

Así, la modelo relató una serie de señales insólitas vinculadas a un familiar fallecido.

Según reveló, el hecho ocurrió cuando las tres charlaban sobre su abuela fallecida.

Allí, la mediática explicó lo sucedido al señalar: "Estábamos con mi hermana Pilar y mi mamá, las tres acostadas en la cama... Estábamos hablando de mi abuela fallecida. De repente se cayeron tres libros de la nada. Estaban lejos. No había viento ni había nada abierto".

Tras ese episodio inicial, Pilar, la hermana menor de Sofía, interpretó que se trataba de su abuela. "Mi hermana es médium y está tratando de darle una forma más clara a todo eso y de aprender a manejar esas situaciones", explicó la influencer.

Minutos después, encendieron la televisión y apareció un conejo en la pantalla. Esto lo sintieron como un indicio místico ya que, en una sesión espiritual, su abuela había dicho: "Cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes".

El miedo invadió a Sofía ante semejante contexto sobrenatural en su hogar.

Entonces, por esa razón, ella decidió pedir una prueba contundente y comentó: "Me asusté y le dije: 'Abuela, si sos vos, por favor, dame una señal concreta. Esto me está asustando, pero quiero creer que sos vos y que no hay nada malo'”.

La respuesta no tardó en llegar frente a la mirada atónita de las tres presentes.

Para cerrar el relato, la conductora confirmó lo ocurrido al manifestar: "El televisor se prendió y se apagó, y el libro volvió a caerse... Todo volvió a ocurrir como una confirmación. Yo no le había dicho nada", cerró Jujuy.