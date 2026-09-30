Sofía Solá, hija de Maru Botana, habló sobre Franco Colapinto: “Me atrae mucho, pero está de novio"

Después de que se dispararan varios rumores sobre un supuesto vínculo entre ellos, la modelo Sofía Solá habló sobre su relación con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, y confesó que el joven le atrae físicamente, pero que él sigue de novio con Maia Reficco.

En unas declaraciones en la tele, la hija de Maru Botana habló sobre la reciente actividad en sus redes sociales, luego de que usuarios notaran que Colapinto dejaba "me gusta" en sus publicaciones.

Así, lejos de mostrarse desentendida de la situación que resuena en redes, Solá reconoció que "sí, obvio que le atrae mucho Colapinto, pero que está de novio”.

A pesar de las versiones que los vinculan, dijo no conocer personalmente al piloto: “Bueno no sé si sigue con Maia Reficco, pero es muy top”. Sin embargo, no quiso dar declaraciones sobre si existió un mensaje privado entre ellos en los últimos meses.

Por otra parte, sobre él y sus romances públicos, opinó: “Es lindo, es joven, conquistó la Fórmula 1. Es todo un redondel. Hay pocas mujeres que no le atraigan”. Asimismo, dijo que él le parece “simpático y divertido”.

En ese sentido, confesó que le gustaría ser una "WAG", término utilizado para referirse a las novias de los deportistas: “Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quise ser una princesa, me divierte. Me divertiría estar con cualquier hombre famoso, pero futbolistas no me gustan”.

A pesar del interés por parte del piloto, dijo que ella no devuelve el gesto porque le gusta que los hombres se esfuercen por su atención: “Siempre hay que guardarse un poco, hay que ser exclusiva, que todos los hombres remen porque se aprovechan”, cerró Sofía.