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Espectáculos

Soledad Silveyra recibió el alta médica: estuvo internada un mes y continuará con la rehabilitación en su casa

Por Redacción

La reconocida actriz Soledad Silveyra recibió el alta médica después de varias semanas de internación por una caída en su casa que le provocó una fisura en la cadera.

Según trascendió, continuará con la rehabilitación en su hogar. 

Así, la actriz puede regresar a su hogar, pero deberá cumplir con estrictos cuidados y reposo para poder evolucionar favorablemente.

"Va a continuar con la rehabilitación en su casa. Estuvo casi un mes internada por una caída que le provocó una fisura en la pelvis", informaron desde la tele, mientras que agregaron que  "Está muy bien de ánimo".

La misma información fue confirmada por su hijo, Baltazar Jaramillo, en comunicación con distintos sectores de la prensa. 

Recordemos que, el accidente doméstico ocurrió a principios de septiembre, cuando la actriz sufrió una caída en su casa que le provocó una fisura en la cadera, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud. "Solita" permaneció internada durante semanas.

A pesar de la gravedad del accidente, el equipo médico decidió que no era necesario realizar una intervención quirúrgica, pero sí requirió de una internación prolongada bajo estricto seguimiento médico.

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