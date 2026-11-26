Se acerca fin de año y son días convulsionados para la televisión. Con contratos que se vencen y mundanzas que modificarán las grillas, la tensión está en aumento. En este marco, Ángel de Brito reveló ayer cuál será la suerte de “Intrusos” en 2027.

Como se sabía, Rodrigo Lussich se quedó solo con la conducción del clásico de espectáculos, algo que fue muy cuestionado. Y aunque se soponía que Adrián Pallares iba a ser reasignado, por ahora no hay novedad al respecto.

“Me contaron que Lussich no solo se queda con Intrusos, sino que también se queda con todo el panel completo”, dijo ayer De Brito, asegurando que todo el equipo actual se mantendrá.

Y fue contundente al afirmar: “Solo lo limpiaron a Pallares. Los demás siguen”.

Su compañera Barby, en ese punto, fue picante: “Al final, (Lussich) se salió con la suya”.