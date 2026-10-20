Sorprendente revelación: Ricardo Darín confesó un detalle desconocido de su vida privada 

El reconocido actor Ricardo Darín habló sobre su experiencia con el psicoanálisis y reveló que no logró sostener sus tratamientos.

Así, el actor contó que pasó por terapia en dos ocasiones y explicó qué le ocurría al salir de cada sesión.

La confesión surgió mientras conversaba sobre Lo dejamos acá, la película que protagoniza junto a Diego Peretti y que aborda una relación entre un terapeuta y su paciente.

Allí, en la trama, ese vínculo toma un rumbo inesperado y expone las complejidades emocionales de ambos personajes.

Al imaginar quién de los protagonistas sería el primero en abandonar un tratamiento, Darín no dudó en hablar de su propia historia. "De hecho, las dos veces que hice terapia me fui muy rápido", reconoció el actor.

Asimismo, el reconocido artista explicó que, durante su juventud, el psicoanálisis le despertaba una gran curiosidad por descubrir aspectos de sí mismo que hasta entonces desconocía.

Pero, esa experiencia también le generaba una reacción particular. "En una intenté psicoanalizar yo al terapeuta, una cosa así", recordó Ricardo entre risas.

El actor contó que salía de las sesiones con mucha energía y entusiasmo por lo que había descubierto sobre su mundo interior. Esa sensación lo llevaba a querer poner en práctica sus conclusiones con los demás.

"Sentía la necesidad de aplicar lo que me parecía que había entendido. Pero lo que sí reconozco es que me producía una gran euforia y un gran entusiasmo el haberme enfrentado con cosas tan personales y ocultas, aún siendo muy joven", afirmó el artista.

"Eso me generaba algo que después reconozco que me pasó a mí en la vida y que me sigue pasando, que es que automáticamente necesito aplicarlo con los demás. No me lo puedo quedar", cerró Ricardo Darín.