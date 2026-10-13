Sorprendió a todos: filosa versión de Ángel de Brito sobre la súbita separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Sin dudas, el comunicado de Julieta Prandi anunciando su separación de Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo.

Así, la mencionada pareja, que se había casado el 15 de septiembre después de 6 años de amor, venía siendo objeto de confusos rumores pero, nadie imaginaba este desenlace.

Entonces, Ángel de Brito estaba al aire cuando la modelo y conductora subió su mensaje y no dudó en compartir la información que tenía al respecto. “Vamos a decir la verdad: nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto", dijo sin anestesia.

Allí, según el conductor, el episodio habría desatado una fuerte crisis de pareja. Sin embargo, hubo una charla y después de eso, el pedido de casamiento de parte de Emanuel.

En este sentido, se remarcó que eso habría ocurrido tres meses antes de la boda.

En el comunicado, Julieta afirma: "cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos, algunos no son negociables", dando a entender que habría algo sustancial que hoy los separa pero no quiere ahondar en el tema.

Por su parte, Karina Iavícoli reveló que había intentado contactarse con la modelo pero le pidió comprensión. "No estoy para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.