Sorprendió y movió las redes: Mauro Icardi subió una foto en la cama para saludar a la China Suárez por el Día de la Madre 

Este domingo, Mauro Icardi saludó a la China Suárez por el Día de la Madre con una serie de fotos que dieron que hablar entre los internautas.

“Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa. Te amo”, escribió el futbolista junto a una foto en la que se los veía en la cama muy sonrientes.

“Un desubicado, es el Día de las Madres y en la cama este vulgar”, “Son tan patéticos y ridículos”, “De mal gusto”, “Las fotos que elige jajaja”, “Qué ordinario”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Lejos de toda polémica, la actriz agradeció el saludo y lo reposteó en sus historias en sus redes sin nada más que agregar.