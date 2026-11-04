Sorpresa: se conoció el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Con tuco. La gala de eliminación de MasterChef Celebrity se basó en hacer el mejor plato de ñoquis de sus vidas, según la presentó Wanda Nara.

Así, invitaron a Guillermo Coppola, quien pasó por todas las estaciones para ayudar y aconsejar a los participantes.

Uno quedó afuera del concurso.

Por su parte, Germán Martitegui adelantó que “la decisión fue muy difícil” porque, en general, los platos estuvieron muy bien.

Maru Botana estuvo de acuerdo y reveló que les costó mucho elegir al eliminado de la noche, más que en otras ocasiones.

Sebastián Presta, Julieta Nair Calvo y Campo fueron los mejores de la noche y, según el chef, llegaron a tocarles el corazón.

Pablo Migliore, Lizy Tagliani, Mike Amigorena y la China Ansa quedaron a mitad de tabla, con cosas buenas y otras por mejorar, pero les bastó para pasar una semana más.

De esta manera, los menos platos logrados de la noche los tuvieron Diego Ramos, Hernán de Mala Fama y Grego Rossello.

Los tres pasaron por instancias complicadas a lo largo del reality, pero, al mismo tiempo, son personajes que pueden aportar al programa.

Maru Botana anunció que el eliminado de esta semana es Diego Ramos.

El mencionado actor se fue con una sonrisa, emocionado, muy aplaudido por sus compañeros y agradeciendo la posibilidad.