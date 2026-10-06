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“Soy la peor del mundo”: La Joaqui contra los “haters”

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Por Redacción

La Joaqui se separó de Luck Ra y parecía que ella había sido la víctima de una infidelidad. Sin embargo, poco tiempo después confirmó que está con Tiago PZK, y desde entonces le llueven críticas.

A ella no le importa. A los “haters” les respondió desde TikTok: con gestos de desinterés frente a la cámara y una actitud desafiante, la intérprete eligió una frase que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

“Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha en el audio que utilizó para acompañar las imágenes. “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.

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