“Stella Maris”: ¿Teatro en lancha? Sí, en Berisso, y con una monja en fuga

El embarcadero de Berisso será el sábado a las 17.30 el punto de encuentro para los interesados en ser parte de “Stella Maris”, una experiencia escénica que sucederá durante un paseo en lancha por la Ribera. Una historia que habla de deseos y mandatos en la voz de una monja en plena huida.

Se trata de una propuesta de Ujo Teatro, una compañía de artes escénicas y creación multidisciplinar, con sede en Argentina y España. Su fundador es Alonso Gil Gil, actor, director y dramaturgo andaluz que desde hace 25 años vive en Buenos Aires, donde fue construyendo lazos con colegas de diferentes rincones. Así llegó a Berisso, ciudad natal de María Soledad Marciani, otra de las integrantes de Ujo y con quien comparte la dirección de “Stella Maris”, material que no solo escribió sino que además protagoniza.

A lo largo de una navegación de una hora, el público podrá conocer la historia de Estrella, una monja que nació en Andalucía con la Virgen alojada en su cuerpo. Solo se librará de Ella una vez que haya dado a luz al Mesías. Pues Dios quiere un nuevo Hijo que no sea crucificado. Estrella, en cambio, solo quiere ser cantante.

“Residuo artístico” de un proyecto anterior, también en Berisso, y que utilizó lo que el director llama “dispositivo lancha”, esta obra continúa en la línea de otras obras con las que la compañía viene explorando poéticas por fuera del “dispositivo butaca”.

“Queremos torcer un poco más esto de los espacios no convencionales porque la idea de la que nosotros partimos, en este caso concreto con la lancha, es que es un elemento más de la dramaturgia”, explica Alonso Gil Gil en diálogo con EL DIA, y adelanta que el público no solo verá una obra de teatro sino que será parte de la misma.

“Lo que intentamos generar desde la compañía es no solo un espectáculo sino una experiencia en todo su conjunto”, agrega.

En este juego, compartir la dramaturgia con la naturaleza es tal vez lo más vertiginoso y adrenalínico de la propuesta. Gil Gil parafrasea al crítico Jorge Dubatti al decir que “hay algo incontrolable en el teatro”. Una idea que se potencia al ubicar el escenario en un entorno natural.

El año pasado, de hecho, la experiencia se vio atravesada por la lluvia. Un imprevisto que rápidamente se “cosió” a la dramaturgia.

“Tenemos una historia para contar, que es la historia de Estrella, pero el cómo se va a contar no solo va a depender de nosotros, sino también del público que viene a acompañarnos y del espacio que nos recoge”, avisa el director.

ESTRELLA QUIERE OTRA VIDA

La obra juega con elementos de la simbología cristiana desde una premisa que podría resultar provocadora: Estrella lleva a la Virgen en su cuerpo, debe dar a luz a un nuevo Mesías y la monja es interpretada por un hombre. Gil Gil, sin embargo, asegura que escribió el material desde el respeto hacia una religión en la que él mismo cree. La intención artística de la compañía no se centra en un cuestionamiento divino sino en un intento por “humanizar” a una de sus principales figuras y bajarla a tierra de la mano de un conflicto cotidiano.

“Es una historia muy simple, es una chica que tiene un deseo, que es ser cantante, y ese deseo no se corresponde con la misión que se le ha otorgado, y entonces ella intenta rebelarse”, explica Gil Gil dando pistas sobre el motivo que ubica a nuestra protagonista en las aguas del Río de La Plata.

En el Embarcadero de Berisso (Génova al fondo), antes de comenzar la experiencia, el público se encontrará con una Estrella intentando huir del mandato. Le han prometido poder alojarla unos días en la Isla Paulino y hacia allí navegará, en compañía de un montón de desconocidos que pronto dejarán de serlo y que serán parte de su despedida, de su historia, y a los que le compartirá el deseo que la habita: el de una mujer que sueña con otra cosa para su vida.

Con diseño de vestuario y arte de María Soledad Marciani, diseño de producción de Gabriel Gómez Barrios y asistencia de vestuario de Nilda Aschieri, las entradas para ser parte de esta navegación escénica se pueden reservar a través de la plataforma Tikzet. Hay descuento para estudiantes y jubilados.