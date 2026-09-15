Supuesto "gualicho": acusan a Wanda Nara de brujerías contra el Galatasaray de Turquía, las fotos

Sin desperdicios. Una particular teoría comenzó a circular entre los hinchas del Galatasaray de Turquía y tiene como protagonista a Wanda Nara.

Así, algunos seguidores del club interpretaron una publicación de la empresaria, en la que aparecía una camiseta del equipo junto a velas y rosas, como un supuesto ritual o “gualicho” contra la mencionada institución.

Vale destacar que, la versión fue contada por Jazmín Natour, traductora que reside entre Argentina y Turquía, durante una entrevista en Lape Club Social, por América TV.

Allí, según explicó, la publicación generó repercusión entre los fanáticos del club, especialmente por el contexto de la conflictiva separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La escena, sin embargo, formaba parte de una acción promocional vinculada a una película, aunque algunos hinchas turcos le dieron otra interpretación.

Natour explicó que en Turquía existe una fuerte creencia popular en rituales y prácticas vinculadas con la superstición.

“Los fans lo ven como un gualicho que encima se ve que funcionó”, contó la traductora al explicar la particular interpretación que comenzó a circular entre los seguidores del Galatasaray.

Por otra parte, la teoría tomó fuerza después de la lesión de Victor Osimhen, una de las principales figuras del equipo turco.

“Se lesionó, entonces los hinchas dicen: está funcionando el gualicho de Wanda”, contó Natour.

La coincidencia también llamó la atención porque Osimhen ocupa una posición similar a la que tenía Icardi en el equipo, lo que alimentó todavía más las comparaciones entre ambos futbolistas.

Más allá de la curiosa y particular teoría, Natour explicó que la imagen que muchos hinchas turcos tienen de Wanda Nara está atravesada por la repercusión que tuvo su relación con Icardi.

Según la traductora, una parte de los seguidores del Galatasaray considera al delantero argentino como una víctima del conflicto y responsabiliza principalmente a Wanda por la separación.

Natour, sin embargo, aclaró que su propia mirada es diferente y que, a partir del seguimiento de los medios argentinos, considera que el conflicto tuvo responsabilidades de ambas partes.

Finalmente, explicó que en Turquía no se conoce toda la historia de la pareja con el mismo nivel de detalle que en Argentina, por lo que la percepción de los fanáticos está construida principalmente a partir de las noticias que llegaron al país.