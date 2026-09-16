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Susana Giménez le dice “no” a la TV: la verdad detrás de su negativa

Por Redacción

La diva de los teléfonos confirmó que su vuelta a la televisión no sucederá este año y que la misma aún no tiene fecha. Además, habló por primera vez de los avances de su proyecto autobiográfico.

En declaraciones con “Intrusos”, Susana contó que no volverá a la pantalla chica: “Por ahora, este año no”, dijo, revelando que su negativa se debe a unos proyectos audiovisuales que la tienen muy ilusionada.

“Tengo que hacer un documental y después empezar la película”, confirmó. “La semana que viene tengo que filmar la película, eso es muy largo”, dijo Giménez sobre las producciones en donde planea relatar parte de su intimidad y carrera, así como lo hizo Moria Casán con su serie.

En ese sentido, la conductora aseguró que la película, que seguirá su vida y trayectoria, contará la “verdad” completa. Además, aclaró que todavía no tiene a las actrices que la interpretarán en dicha ficción.

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