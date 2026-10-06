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Suspenden las grabaciones de “Batman 2”, la nueva película de Robert Pattinson

Por Redacción

Las grabaciones de "The Batman 2", con Robert Pattinson como protagonista, fueron momentáneamente suspendidas después de que su director, Matt Reeves, tuviera que alejarse temporalmente del proyecto para lidiar con una situación familiar.

Asimismo, se desconoce cuándo se retomarían las mismas. 

El mencionado film tenía previsto llegar a los cines el próximo 18 de octubre del 2028, pero tras la suspensión, la fecha de estreno podría llegar a modificarse o incluso aplazarse hasta una más conveniente. 

De acuerdo con un comunicado emitido por las productoras detrás del ambicioso proyecto, el director cuenta con el apoyo de Warner Bros. y DC Studios. "La producción de The Batman parte 2 se ha pausado temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar", comunicó un portavoz al medio estadounidense Deadline.

"Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y estamos deseando continuar con este proyecto muy pronto", continuó. 

Las grabaciones de la secuela de The Batman iniciaron el pasado junio, luego de que el actor Robert Pattinson terminara con la gira promocional de las múltiples películas que estrenó este año, entre ellas "La Odisea". El británico se vuelve a poner en la piel del incomprendido Bruce Wayne, con Londres como escenario y centro de filmación.

por último, la productora no ha anunciado fecha de reanudación y los estudios dieron más precisiones sobre la situación personal del director. Sin embargo, no significa un abandono de la película, ya que DC Studios afirma querer continuar el proyecto lo antes posible. 

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