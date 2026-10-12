“Tan cortito...”: qué hizo Mirtha apenas le dieron el alta

Mirtha Legrand se recupera todavía tras su última internación, por lo cual este fin de semana Juana volvió a estar al frente de “La noche de Mirtha”. Allí, contó que “mi abuela ya está en su casa, está recontenta”, dijo al inicio del programa.

Y contó como fueron los primeros minutos tras el alta para la inquieta Mirtha: “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho (Viale), se fueron a dar una vuelta en auto y Nacho la llevó hasta la casa y le dijo: ‘Ay, tan cortita la vuelta’. Hasta Mar del Plata se quería ir”.

“Así que le mandamos, yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las ..., como se debe, abuelita, muy bien, te quiero”, cerró Juanita la introducción, llevando tranquilidad a la teleaudiencia.