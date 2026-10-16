Tarantino vuelve, pero al teatro y con el actor de “Borat”

Quentin Tarantino vuelve, pero al teatro: estrenará es una comedia teatral protagonizada por Sacha Baron Cohen, estrella de “Borat”.

Será la primera obra de teatro del cineasta ganador del Oscar, llamada “The Popinjay Cavalier”, y se estrenará en marzo en Londres.

La historia está ambientada en la Europa de la década de 1830, y los productores la describen como “una comedia alborotada de engaño y disfraces inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y la pantalla”.

La obra será dirigida por Tarantino y marca el debut de Baron Cohen en el West End; el actor es el creador de los personajes cómicos Borat y Ali G.

“Cuando el mejor director del mundo te llama, no haces preguntas”, subrayó Baron Cohen.

“The Popinjay Cavalier” comenzará funciones previas el 23 de febrero y se estrenará el 18 de marzo en el Phoenix Theatre de Londres.

Tarantino, mejor conocido por películas como “Perros de la calle”, “Pulp Fiction” y “Bastardos sin gloria”, no ha dirigido un largometraje desde “Érase una vez en Hollywood” en 2019.

Sí escribió el guión de su secuela, “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, cuyo estreno está previsto para noviembre. David Fincher será el director y Brad Pitt regresa para protagonizar al ex doble de acción de Hollywood. También escribió una novelización de la película, así como otra de la nueva película, la cual será publicada el 8 de diciembre.