Tarea Fina homenajea a Oktubre con un nuevo show en La Plata

La banda Tarea Fina, bajo la conducción del reconocido baterista Walter Sidotti, se presentará nuevamente en La Plata con un show bautizado como "Fiesta de regreso a Oktubre". El espectáculo se llevará a cabo este viernes 16 de octubre a las 21 horas en el Teatro Ópera, ubicado en la calle 58 Nº 770 entre 10 y 11.
Esta nueva presentación de la banda que rinde homenaje a Patricio Rey revivirá, nada más y nada menos, al álbum Oktubre. El segundo disco de Los Redondos fue lanzado hace 40 años, precisamente el 4 de octubre de 1986, con las canciones "Fuegos de Octubre", "Preso en Mi Ciudad", "Música para Pastillas", "Semen-Up", "Divina TV. Führer", "Motor Psico", "Ji Ji Ji", "Canción para Naufragios" y "Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera".
Las entradas tienen un valor de $30.000 y se pueden adquirir a través de la plataforma Livepass. Además, quienes cuenten con tarjetas de Banco Provincia, podrán aprovechar una promoción de hasta cuatro cuotas sin interés.
SUSCRIBITE a esta promo especial