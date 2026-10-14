Tarea Fina trae su “Fiesta de Regreso a Oktubre”

Cuatro décadas después de su lanzamiento, “Oktubre”, uno de los discos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, volverá a sonar en La Plata, la ciudad donde nació la banda. Será este vierne, cuando Tarea Fina, el grupo encabezado por Walter Sidotti, histórico baterista de Los Redondos, se presente en el Teatro Ópera, de 58 entre 10 y 11, con un espectáculo bautizado “Fiesta de regreso a Oktubre”.

La presentación recuperará las canciones del segundo álbum de estudio de Los Redondos, publicado el 4 de octubre de 1986, que incluyó clásicos como “Fuegos de Octubre”, “Preso en mi ciudad”, “Música para pastillas”, “Motor Psico” y “Ji Ji Ji”. Sidotti se incorporó a la banda en 1987, después de la grabación de aquel disco, y permaneció hasta su disolución, en 2001. Desde hace más de quince años, recorre escenarios con Tarea Fina, un proyecto que mantiene vigente el repertorio ricotero y convoca a distintas generaciones de seguidores.

En una entrevista con EL DIA, Sidotti explicaba que prefería no definir a Tarea Fina como una banda tributo, sino como una propuesta destinada a recuperar el espíritu de los recitales de Patricio Rey. “La fiesta es lo más importante”, decía entonces, al destacar el encuentro entre músicos y público como el eje de cada presentación.