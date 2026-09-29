Taylor Swift: la mujer que reescribe los récords

Hay artistas que baten récords y hay artistas que los coleccionan. Taylor Swift pertenece a una tercera categoría: la de quienes directamente obligan a inventar premios nuevos. Este domingo, en el Teatro Peacock de Los Ángeles, MTV estrenó el Artist Director Honors, pensado para reconocer a los músicos “cuya labor detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip”, y se lo entregó a ella, claro. Con ese hombrecito lunar rompió el empate que mantenía con Beyoncé (30 trofeos cada una) y quedó sola en la cima de la historia de los VMA. La ironía de la noche: el récord que hoy es suyo había sido durante años de Madonna, que abrió la gala junto a Sabrina Carpenter y se llevó siete premios, hasta que Beyoncé la superó en 2016.

Taylor, igual, no se conformó con eso. También se llevó mejor dirección y el premio grande de la noche, video del año, por “The Fate of Ophelia”. Terminó con tres estatuillas, un total de 33 y su sexto premio a video del año, otra marca que nadie más tiene.

“Empecé a crear y a participar en videos hace 20 años”, recordó en su discurso, y sacó la cuenta: unos 60 videoclips, 18 de ellos escritos y dirigidos por ella misma. “Ustedes, los fans, hacen que todo sea muy divertido”, agregó. El video del año se lo dedicó a Dolly Parton, fallecida en agosto, a quien definió como la showgirl definitiva: “Creo que todos tuvimos mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo”.

Y como la vitrina ya estaba llena, aprovechó para estrenar “Patient Zero”, un video dirigido por ella y protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson, en el que Johnson y Swift aparecen como imágenes especulares. Es su primer single desde que se casó con Travis Kelce, en julio, en el Madison Square Garden.

Hubo, eso sí, una nota al pie: en las redes no faltó quien sospechara de un premio hecho a medida, y el productor ejecutivo Bruce Gillmer admitió que el germen de la idea había llegado “de afuera”. No quiso dar más detalles.

TODO EL RANKING

Lo de los VMA es apenas el reflejo de lo que pasa en las listas. “The Life of a Showgirl”, su duodécimo disco de estudio, salió en octubre de 2025 y en su primera semana sumó 4.002.000 unidades en Estados Unidos, con casi 3,5 millones de copias vendidas: la semana más grande de un álbum desde que existen mediciones modernas, en 1991. Fue su 15° número uno en el Billboard 200, la cifra más alta entre solistas (hoy compartida con Drake), solo por detrás de los Beatles, que tienen 19. Y no fue una visita fugaz: pasó doce semanas en lo más alto, la segunda permanencia más larga de su carrera después de las 17 de “The Tortured Poets Department”.

Además, las 12 canciones del disco ocuparon en simultáneo los 12 primeros puestos del Hot 100, algo que ningún álbum había logrado. Swift es, de hecho, la única artista que llenó el top 10 completo del ranking, y lo hizo tres veces. “The Fate of Ophelia” se convirtió en su 13° número uno, cuarta mejor marca de la historia, y en el más duradero de su carrera: diez semanas en la cima, casi veinte años después de su debut en el Hot 100 con “Tim McGraw”. Con ocho números uno en esta década, nadie domina tanto los 2020, y ya llegó a la cima del ranking en once años distintos.

LA GIRA DE LOS DOS MIL MILLONES

Pero si hay un récord que la define es el del Eras Tour. Entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 dio 149 shows en cinco continentes, incluidas las noches de noviembre de 2023 en el Monumental, vendió 10,1 millones de entradas, con un promedio de 68.000 personas por noche para shows de tres horas y media, y recaudó 2.077 millones de dólares. Fue la primera gira en superar los mil millones y también los dos mil. La segunda del ranking histórico, la de Coldplay, quedó más de 500 millones atrás. Hasta la película del show, con 261,6 millones de dólares, se convirtió en el film de concierto más taquillero de todos los tiempos.

En la Academia de la Grabación también tiene su lugar asegurado: ganó 14 Grammy sobre 58 nominaciones y es la única artista con cuatro premios al álbum del año, por “Fearless”, “1989”, “Folklore” y “Midnights”, marca con la que dejó atrás a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon. Este año no tuvo nominaciones porque “Showgirl” salió después del cierre de la convocatoria. Traducción: la cuenta se reabre en la edición 2027.

A los 36 años, Swift ya no compite contra sus contemporáneas sino contra su propio historial. Y, a juzgar por lo de anoche, va ganando.

ERAS TOUR 2.077 MILLONES DE DÓLARES

Recaudación del Eras Tour, la gira más taquillera de la historia 149 SHOWS DEL ERAS TOUR,

en 51 estadios 10.168.008 10.168.008 ENTRADAS VENDIDAS

en esa gira 261,6 MILLONES DE DÓLARES

Recaudación del film del Eras Tour, récord para una película de concierto

PREMIOS GRAMMY 14 Premios Grammy (sobre 58 nominaciones) 4 Grammys al álbum del año, récord absoluto

DISCOS 4.002.000 Unidades de “Showgirl” en su primera semana en EE.UU., récord desde 1991 3.479.500 Copias físicas y digitales vendidas en esa misma semana

VIDEOCLIPS 33 Premios VMA, récord histórico (Beyoncé tiene 30) 6 Videos del año en los VMA, récord 60 Videoclips en los que participó; 18 los escribió y dirigió

BILLBOARD 15 Álbumes N°1 en el Billboard 200 (solo los Beatles tienen más: 19) 13 Singles N°1 en el Hot 100 10 Semanas de “The Fate of Ophelia” en el N°1, su marca personal 12 Canciones de “Showgirl” que coparon a la vez los 12 primeros puestos del Hot 100 3 Veces que ocupó el top 10 completo del Hot 100 (nadie más lo logró)