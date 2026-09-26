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Amor, críticas y una relación tóxica

Taylor Swift sorprendió con nueva música

Por Redacción

Taylor Swift volvió a ampliar el universo de “The Life of a Showgirl” con el lanzamiento de “The Encore”, una edición especial que suma cuatro canciones a su último álbum de estudio.

Junto con sus productores Max Martin y Shellback, la nueva producción de Taylor funciona como una suerte de capítulo extra del álbum y propone canciones con temáticas muy diferentes. Entre ellas aparece “Patient Zero”, uno de los temas que más llamó la atención por la manera en que Swift aborda una relación tóxica.

En la canción, la cantante utiliza la imagen del “paciente cero” para referirse al origen de una infección y trasladar esa idea al vínculo que logró dejar atrás.

Otra de las canciones que despertó interpretaciones entre sus seguidores es “Cleveland”, que parece estar dedicada a su esposo, Travis Kelce. Con una melodía de tono más infantil, Swift juega con algunas de las críticas que recibió en los últimos tiempos, entre ellas los comentarios sobre sus habilidades para bailar.

En “Pink Clouding”, en tanto, la artista se ubica en un terreno más introspectivo. El tema gira alrededor del arrepentimiento y la culpa que aparecen después de lastimar a una persona querida debido a la propia inestabilidad emocional.

La cuarta canción, “Babylon”, construye la historia de un personaje que decide abandonar un pueblo marcado por las restricciones para perseguir una vida asociada con el dinero, la libertad y el reconocimiento social.

El videoclip que Taylor Swift prepara para los MTV VMAs

El lanzamiento de “The Encore” también llega acompañado de una fuerte presencia de Swift en los MTV Video Music Awards, donde recibió nueve nominaciones, una de las cifras más altas de la ceremonia. Además, la cantante será reconocida con el premio Artist Director Honors.

Uno de los momentos más esperados será el estreno del videoclip de “Patient Zero”, previsto para la premiación de este domingo.

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