“Toy Story 5” le ofreció a la súperestrella del pop Taylor Swift la oportunidad de escribir desde otra perspectiva y homenajear la franquicia de Pixar que la cautivó en su infancia. Y ahora también la posibilidad aspirar a una inédita nominación al Oscar.

“Me encanta escribir desde una perspectiva nueva”, dijo la cantante estadounidense. “Tomarme un descanso de escribir sobre mi vida personal siempre es un alivio”, comentó.

Swift, de 36 años, lanzó “I knew it, I knew you” en junio, poco antes del estreno de “Toy Story 5”.

Coescrita con Jack Antonoff, la canción de Swift está inspirada en Jessie, la vaquera de la película animada que en la quinta entrega de la franquicia lucha por mantenerse relevante frente a la llegada de la tableta Lilypad. “La escribí desde la perspectiva de Jessie (...) y también entre líneas un poco de lo que los otros personajes atraviesan en la cinta”, dijo Taylor.