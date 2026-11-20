Florencia Peña salió a desmentir una falsa noticia sobre su supuesta muerte, que se viralizó ayer en las redes sociales.

El episodio comenzó cuando distintos usuarios de X comenzaron a compartir el hashtag #murioflorpeña, que rápidamente se hizo viral, especialmente luego de que una cuenta identificada como @ibosttero difundiera una supuesta búsqueda de Wikipedia en la que figuraba que la actriz había fallecido.

“Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta”, fue uno de los mensajes que le habría enviado Peña al usuario en cuestión, intimando a que deje de compartir esta “fake news”.

En el intercambio, también cuestionó las consecuencias que podía tener la difusión de ese tipo de información y expresó: “¿No te das cuenta de que perjudicás y dañás el trabajo de otra gente?”. La actriz, además, le dio un plazo para retirar el contenido y advirtió que, de lo contrario, avanzaría con una denuncia contra su perfil en la mencionada red social.