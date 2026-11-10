“Te invito a mi velorio”: vuelve la comedia que se ríe de la muerte

¿Qué pasaría si una persona pudiera organizar su propio velorio, elegir a sus invitados y observar cómo reaccionan ante su muerte? Desde allí parte “Te invito a mi velorio”, la comedia protagonizada por Irene Bianchi que regresa a escena el domingo con una única función en el Teatro de Cámara de City Bell.

La obra, escrita por Silvia Tizio y dirigida por Maru Ozafrain, propone una mirada descontracturada sobre uno de los grandes tabúes de la humanidad: la muerte. Y lo hace a través del humor, la emoción y una invitación a reflexionar sobre la vida, los vínculos y las cuentas pendientes.

En este unipersonal, Bianchi interpreta a Violeta, una mujer de casi 70 años que acaba de fallecer y se encuentra en una suerte de limbo desde el cual observa su propio funeral. Lejos de dejar las cosas libradas al azar, la protagonista se ocupó de organizar meticulosamente su despedida y ahora contempla el desfile de familiares, amigos y conocidos que llegan a darle el último adiós.

Su exmarido, sus hijos, hermanos, colegas y vecinos aparecen en ese particular recorrido, mientras Violeta comenta sus comportamientos y repasa su propia historia. Entre recuerdos, reproches y situaciones disparatadas, la protagonista descubre aspectos de su existencia que antes no había podido advertir.

“La obra aborda un tema que los humanos tratamos de evitar, de negar, aunque sabemos que es inexorable, ineludible”, había explicado Bianchi sobre esta propuesta, en la que el final de la vida aparece como el comienzo de otra aventura, con destino desconocido.

MEDIO SIGLO SOBRE LOS ESCENARIOS

La función tendrá, además, un significado especial para Irene Bianchi, que acaba de tomar conciencia de un aniversario fundamental en su vida artística: cumple 50 años haciendo teatro.

“Nunca me detuve a pensarlo”, reconoció la actriz, quien explicó que fue un comentario de Rubén Monreal, compañero de sus comienzos, el que le permitió advertir que su primera experiencia escénica había ocurrido en noviembre de 1976.

Aquel debut fue con “Happy Journey”, de Thornton Wilder, una obra representada en inglés en el entonces Instituto Lincoln. Por aquellos años estudiaba con Carlos Lagos en el Taller de Investigaciones Dramáticas (TID), espacio que recuerda también como un refugio durante los tiempos oscuros de la última dictadura militar.

Después llegaron nuevas experiencias, entre ellas “The Veldt”, de Ray Bradbury, y su vinculación con La Lechuza, una de las salas históricas del teatro independiente platense. Desde entonces, su recorrido incluyó numerosas obras, tanto en castellano como en inglés, funciones en La Plata y giras, además de una intensa actividad como traductora y crítica teatral.

“La obra aborda un tema que los humanos tratamos de evitar pero que es ineludible”

Su relación con EL DIA comenzó en 1991, cuando una crítica sobre una compañía londinense que se presentó en el Coliseo Podestá le abrió las puertas del periodismo cultural. Actualmente continúa escribiendo, entre otros espacios, su columna dominical “After Office” para la edición digital del diario.

Actriz, docente, traductora y espectadora apasionada, Bianchi asegura que disfruta tanto de estar sobre el escenario como de ocupar una butaca. “No hay mejor plan para mí que actuar o ver un espectáculo”, resumió.

Con nuevos proyectos por delante, volverá a ponerse en la piel de Violeta para demostrar que todavía queda mucho por contar. Como ella misma bromeó al anunciar la función: “Mi finadita aún no descansa en paz”.