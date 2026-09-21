"Te voy a matar": un fan de Sofía "La Reini" Gonet amenazó a Homero Pettinato al aire en Olga

Este lunes, Homero Pettinato vivió un tenso momento durante su programa semanal en el canal de streaming Olga. Todo transcurría con normalidad hasta que el humorista advirtió que un hombre lo amenazaba desde la calle y decidió exponerlo al aire. Horas más tarde, se difundió la grabación de la cámara de seguridad del momento.

De acuerdo al hijo de Roberto Pettinato, el acoso que sufrió esta relacionado con un fanático de Sofía "La Reini" Gonet que se llama Hernán Bloquero. Según explicó, no se trataría de un episodio aislado dado que las intimidaciones comenzaron durante el noviazgo y, pese a que la relación terminó, el hombre habría continuado con las amenazas.

"Cuando yo me puse de novio con ella, se obsesionó de manera muy violenta conmigo y me empezó a escribir que me iba a matar, que iba a venir a Olga a pegarme un tiro en la cabeza", relató visiblemente afectado.

Más tarde, Homero describió el momento en que advirtió la presencia del hombre frente al estudio. "Recién levanté la cabeza y lo veo mirándome fijo desde la parte de afuera del estudio y haciéndome una seña de que me va a matar. Finalmente se apersonó; siempre sentí lejano el peligro", advirtió con miedo.

En la grabación difundida, luego de la denuncia, se ve al hombre acercarse a la vidriera del estudio y quedarse unos instantes observando hacia el interior. Después, fija la mirada en Homero y realiza un gesto contundente con una de sus manos. Tras ello se retira con completa normalidad.

La seña consiste en pasar dos dedos por su garganta con un movimiento horizontal, de derecha a izquierda, como si imitara un corte. Se trata de un gesto que suele asociarse con una amenaza de muerte y que, en distintos contextos, puede utilizarse como una forma no verbal de advertir que alguien será asesinado o "eliminado".

En horas de la tarde, Pettinato se presentó en una comisaría de la Capital Federal para formalizar la denuncia. Además, solicitó una restricción perimetral y un botón antipánico.