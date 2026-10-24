El próximo miércoles 28 de octubre a las 19:00, la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino reunirá dos producciones de fuerte contenido humano: Fakland 1982 y La lógica del viento. Con entrada gratuita, ambas propuestas invitan a recorrer experiencias extremas desde perspectivas diferentes, uniendo la memoria de la guerra con las marcas profundas de la violencia ejercida sobre las mujeres.

En Fakland 1982, la escena se traslada a las trincheras de la guerra de Malvinas. Allí, dos soldados argentinos transitan la espera en medio de un paisaje adverso, donde el frío, el aislamiento y la amenaza constante de la muerte alteran la percepción del tiempo y de la propia existencia. En ese espacio de incertidumbre, los recuerdos de la vida anterior y los interrogantes sobre el futuro conviven con la crudeza del combate.

Nicolás Scapellato, uno de los actores de la obra, reflexiona sobre la experiencia que atraviesa su personaje: “Se vuelve una experiencia intransferible donde describimos la crueldad, y así racionalizamos el miedo”. Su interpretación pone en primer plano la dimensión humana de quienes participaron del conflicto bélico y las huellas que permanecen mucho después de abandonar el campo de batalla.

El recorrido continúa con La lógica del viento, una obra protagonizada por dos mujeres que coinciden en un espacio desolado. A través de sus relatos, ambas van reconstruyendo fragmentos de sus vidas hasta descubrir que sus historias están unidas por una experiencia dolorosa. El encuentro abre un espacio de reconocimiento, donde la palabra y el silencio permiten aproximarse a las consecuencias de la violencia y a las dificultades de encontrar una salida.

Para Camila Petro, actriz de la puesta, la obra trasciende la historia particular de sus personajes: “Esta puesta en escena no solamente motiva a reflexionar sobre el rol de la mujer en la actualidad, también expone la violencia de género que día con día sufren miles de mujeres y de alguna u otra forma son silenciadas”.

Estas obras proponen una noche de teatro que combina sensibilidad, memoria y reflexión social. El escenario se convierte así en un lugar de encuentro con historias que exceden a sus protagonistas y nos enfrentan con preguntas sobre el sufrimiento, la dignidad y la posibilidad de reconstruirse después de la adversidad.

Dos puestas escénicas que invitan a detenerse, escuchar y mirar de cerca aquello que, aun cuando muchas veces permanece en silencio, necesita ser contado.

INFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN

📍 Lugar: Teatro Argentino – Sala Astor Piazzolla

📅 Fecha: Miércoles 28 de octubre

🕖 Horario: 19:00

🎟 Entrada: Gratuita

Fakland 1982

Actúan: Nicolás Scapellato y Mariano Martin.

La lógica del viento

Actúan: Camila Petro y Fátima Maceroni.