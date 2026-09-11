Teatro inmersivo para sentir el calor de la resistencia

El teatro en el cuerpo: esa es la propuesta de “Un hombre peligroso”, obra teatral inmersiva escrita, dirigida y protagonizada por Ariel Núñez Di Croce basada en la figura de Severino Di Giovanni y el movimiento anarquista, que se presenta en la sala TACEC del Teatro Argentino este sábado a las 19 y el domingo a las 18, con entrada gratuita.

La propuesta, parte de un homenaje a Bayer organizado por la Comisión Provincial por la Memoria (Bayer fue consultor académico de la Comisión), nació, cuenta Núñez Di Croce en diálogo con EL DIA, “a partir de un deseo de encontrarme con una idea que pudiera dar sentido a lo que estaba pasando en mi país”. Eran tiempos pandémicos, recuerda, y se propuso investigar, intentando llegar al meollo de ese asunto siempre enrevesado que es Argentina: investigando, “lo que más resonó conmigo fue el anarquismo. Entré gracias a una película, me crucé con los libros de Thoreau, leí a los maestros, y me di cuenta que no había ningún espectáculo que hablara del movimiento como yo quería”.

En ese camino llegó a Osvaldo Bayer y su libro “El idealista de la violencia”, sobre Severino y sus años en Argentina. Y decidió que quería convertirlo en obra: “Yo hago teatro desde los 14 años, hice mucho cine también”, cuenta, y viéndose con “dos manos, dos pies, y un corazón”, decidió llevar la historia al teatro, aunque pensándola “como una película de acción, donde hay un héroe, un antihéroe, Severino, que lucha contra el sistema, hay cómplices, hay enemigos, y hay un gran amor”.

Dentro de la obra

Y, además, inmersiva: “Quería que el público pueda estar dentro de las escenas, para que el teatro pueda inmiscuirse, que pueda incomodar”, explica. En la puesta, el público participa de las escenas, como parte del pueblo, se mueve de acá para allá, interactúa con los protagonistas y participa de los acontecimientos turbulentos de la década del 20 en Argentina.

“Yo quería que el público pudiera sentir ese calor. En el teatro hay algo inexplorado: está el teatro más espectacular, a lo Fuerza Bruta, o un teatro de sala, un teatro a la italiana, pero en el medio creo que hay poco. Y cuando uno está involucrado y todo sucede a centímetros de tu rostro, y los personajes te tocan, te hablan, se empieza a jugar una dimensión personal, se dispara un imaginario personal”, dice el creador de la pieza, que pone en escena una lucha de fuerzas que reflejan “lo que ocurre afuera del teatro: hay una fuerza que te organiza, una fuerza policial que te obliga a hacer cosas, una fuerza anarquista que te invita desde la camaradería a formar parte de una resistencia. Y, fundamentalmente, provoca tener el cuerpo activo, y es lo que se necesita hoy, que la gente tome conciencia de lo que pasa y no se quede indiferente ante eso”.

El resultado, dice, es “una obra que, espero, al salir te haga decir ‘algo tenemos que hacer’. Ojalá el teatro pueda encender esa chispa. Uno va dejando semillas para que en lugar de pelearnos pensemos como especie, y capaz que alguna florece. El teatro es una gran herramienta para acercar esas historias; a mí, el teatro me cambió la vida por completo”.

Pensada como un llamado a la acción y “una reivindicación de muchas personas que lucharon y luchan para cambiar un poco las cosas”, la obra se pensaba como una pieza pedagógico para hablar de la anarquía y su significado profundo: “Cuando se piensa en la anarquía, se piensa en la A pintada en las paredes, el caos, el desorden”, dice Núñez. Sin embargo, el tiempo cambió también lo que había que explicar: al año de estrenada, ascendió al poder un presidente libertario que desde la derecha enarbolaba la frase de, justamente, Osvaldo Bayer, “viva la libertad, carajo”. “Hay tanta confusión con el tema de lo libertario y la libertad, nos han vendido gato por liebre”, se ríe el dramaturgo.

De hecho, la obra se muestra en La Plata en el marco de un homenaje que incluye también una muestra titulada “Libertarios eran los de antes”, que también tendrá lugar en el Teatro Argentino: la muestra propone un recorrido por la historia de la Federación Anarco-Comunista Argentina, fundada en La Plata en 1935, y exhibe prontuarios e informes policiales sobre actos y acciones anarquistas efectuadas entre 1930 y 1951.