La aclamada comedia futbolística “Ted Lasso” tendrá una quinta temporada en Apple TV con Jason Sudeikis como protagonista, debido al éxito de la cuarta entrega, que se convirtió en la serie más vista en la historia de la plataforma.

La cuarta temporada regresó este año con Ted (Sudeikis) a la localidad británica de Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división.

Tras su debut mundial en Apple TV+, el 14 de agosto de 2020, “Ted Lasso” ha batido récords de audiencia en la plataforma.