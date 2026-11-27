¿Vieron, chicas, qué bajo ha caído la telechatarra?

A mí me divierte esta pelea en el barro entre conductoras y conductores, qué quieren que les diga.

¡Descarnada! Moria se relame mientras sus panelistas se sacan lonjas de carne.

Igual que de Brito con sus angelitas, que se aborrecen abiertamente.

¡Ni me hables! ¡Éramos poco y apareció otra Nara en ese programa!

¿Otra más?

¡Sí! La madre, tan o más conventillera que las hijas.

¿Y qué me cuentan de Flor de la V? Muy suelta de cuerpo y sin que su equipo lo supiera, anunció al aire que se acaba el programa. ¡Las caras de los panelistas!

¿Se estudia el panelismo? ¿Es una carrera terciaria?

¿Terciaria? ¡No! De cuarta es. Con ser chusma y charlatán, basta y sobra. Cualquiera puede serlo. Hasta el “Fan de Wanda” y todos los ex Gran Hermano. Cualquier cuatro de copas. Aunque no hayan terminado ni el jardín de infantes.

Y Andy K sigue haciendo llorar a sus invitados en “Podemos Hablar”. Mete el dedo en sus llagas y lo revuelve con ganas. Sadismo al mango.

Ahora el 13 compite con PH. Le pusieron a Moldavsky y a Toto Kirzner en la misma franja horaria. “Todo sigue igual”, se llama.

El único mérito de Toto es ser hijo de Suar, ¿no?

¡Qué mala! Hay que darle tiempo.

Nepotismo televisivo, que le dicen. Acomodado el pibe.

Yo le cambiaría el nombre al programa. Lo llamaría “Más de lo mismo”. Nada nuevo.

Otros que se tiraron con munición gruesa fueron Rial y Majul. Dos peces gordos.

Es lo que digo: pelea de egos al por mayor. Como si a alguien le importara.

A este paso, la tele del verano va a ser fondo de olla.

Ni hablar de Ventura y sus Martín Fierros devaluados. Uno por semana casi. Al por mayor. Se lo dan a cualquiera.

La opción es mirar series en las plataformas, chicas.

Me clavé con una. La de Nico Occhiato en Disney. Un moplo. “Somos así”, se llama.

Occhiato respondió a las críticas. “Coincido en todo”, dijo. “Es malísima”. Se hizo cargo el chabón.

¡Naaa! Lo dijo irónicamente. Prefiere que hablen mal a que no hablen. Le hacen difusión gratarola.

¿De qué se trata?

Es una copia berreta de “Friends”, pero no le llega ni a los talones.

¿Pero qué es lo peor? ¿El guión o la actuación?

Ambos dos.

¿Y qué hace un actorazo consagrado como Oscar Martínez en ese bodrio?

Le habrán pagado bien. Elemental, Watson.

Puestas a elegir, me quedo con el padre de Occhiato, Antonio. Soy su fan número uno en “Es mi sueño”. Canta en italiano como los dioses. Derrocha simpatía el viejo.

¿Viejo? Es más joven que todas nosotras. Apenas 61 pirulos.

Tenés razón. Yo veo viejos a los demás, hasta que me miro al espejo recién levantada. Ahí caigo.

De culo, te caés. Hay que evitar los espejos a esa hora, amiga. Te puede dar un patatús.

¿Se dieron cuenta que ya se fue noviembre? ¡Cómo se fue el año! ¡Se voló!

¿Hoy es 29, no? ¡Pidamos ñoquis para todas! Y un billetito debajo del plato. A ver si el 2027 trae platita.

¡Y dale! ¡De ilusiones también se vive! ¡Chin, chin!