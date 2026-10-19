Telefe lideró el rating del fin de semana y superó a El Trece en prime time

Telefe, se consolidó como lo más visto durante el fin de semana, superando a su principal competidor, El Trece, en el prime time.

Así, de acuerdo con las mediciones, el punto más alto lo consiguió el reality MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, que cerró el domingo con una marca de 11,5 puntos de rating.

La "gala de última chance" del reality culinario empezó con un piso de 11 puntos y mantuvo el encendido durante la mayor parte de su emisión, salvo los minutos finales, cuando terminó la edición con 6,7.

Los famosos volvieron a probar su suerte en la cocina, con la esperanza de que uno de ellos pueda subir al balcón, mientras que el resto pasa a la gala de eliminación.

Marta Fort y Julieta Nair Calvo se destacaron como las dos mejores participantes de la jornada, pero Marta fue elegida para subir directamente al balcón y quedarse una semana más en competencia.

Por su parte, el ciclo PH: Podemos hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff, también se coronó como lo más visto del sábado y le sacó una amplia diferencia a su competencia directa en El Trece, que competía con La Noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale.

Vale destacar que, las mediciones del ciclo de Telefe se dividieron en dos partes: la primera midió un promedio de 8,1 puntos y la segunda descendió a 5,9 puntos. Mientras que "La Mesaza" registró un promedio de 3,4 puntos.

Allí, a pesar del bajo rating de La Noche de Mirtha, la última emisión presentó una leve mejora en comparación con la anteúltima emisión, donde había marcado 2,1 puntos.